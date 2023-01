I tocchi di classe di Saponara che non trovano estimatori, Bonaventura confeziona cioccolatini. Gonzalez e un rientro da ‘centravanti’

Neanche con tutto il potenziale offensivo in campo la Fiorentina riesce a segnare in modo limpido, su azione manovrata. Ci vogliono due reti “sporche”, frutto di episodi di mischia e confusione in area del Sassuolo, per ottenere superare la stitichezza da gol e conquistare la vittoria. Prima il tocco sbilenco di Ferrari che si trasforma in assist per Saponara; poi il braccio di Tressoldi, che intercetta il passaggio di Terzic e causa il rigore.

Bonaventura – 7 – Primo tempo in sordina, nella ripresa confeziona alcuni “cioccolatini” per i compagni che neanche li scartano.

Ikonè – 5 – Nel primo tempo un paio di sprint che si perdono nel nulla. Nella ripresa neppure quelli.

Saponara – 7 – Freddo e preciso nel piazzare in rete la svirgolata di un difensore neroverde. Tocchi di classe che non trovano estimatori.

Gonzalez – 7 – Rientro da centravanti: sfiora il gol con un bel colpo di testa, trasforma il rigore che dà la vittoria.

