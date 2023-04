“I toni di Commisso sono cambiati, adesso è più sereno. E così la Fiorentina spera di poter giocare al Franchi anche durante i lavori”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le recenti affermazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in merito allo stadio e non solo. Un estratto delle sue parole, qui:

“I toni di Commisso sono diversi ora, sentendosi un vincente ha deciso di comunicare in maniera molto più pacata. Sul Franchi la Fiorentina ha ragione al 100%. Il progetto di Casamonti è la strada migliore, ma i problemi sono legati a costi e tempi. La società viola spera di poter giocare al Franchi anche durante i lavori”.

E ancora: “La forza di un club si misura nel tempo, dimostrando di saper costruire e avere progettualità. L’aggressività del presidente derivava dal fatto che veniva considerato poco. Adesso invece è una persona più serena“.