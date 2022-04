I traguardi della Fiorentina? C’è l’ultima versione europea nel mirino e la prima “Pioliana” ormai ad un passo

Con quanti punti si va in Europa? Una quota che varia di anno in anno e per stare nella ‘periferia’ delle coppe tocca pescare anche l’annata giusta. L’anno scorso ad esempio per il settimo posto della Roma, in coabitazione col Sassuolo ottavo, bastarono 62 punti. Decisamente pochi quest’anno considerato che la Fiorentina oggi è a quota 56 ed ha altre 6 partite da giocare.

Detto invece dei punteggi stracciati delle scorse stagioni, l’ultima Fiorentina con un andamento simile a quello di oggi fu la prima versione Pioliana, nel 2017/18: l’annata segnata ovviamente dalla scomparsa di Astori, vide la squadra viola chiudere ottava a quota 57. Uno score davvero nel mirino di Italiano. Poco oltre c’è invece l’ultima stagione di Sousa, quella di chiusura del ciclo e l’ultima a giocare in Europa, che vide i 60 punti finali, anche lì validi per l’ottava posizione.

L’ultima Fiorentina a qualificarsi per le coppe fu invece quella del 2015/16: 64 punti e quinto posto ma lì ad esempio, al Sassuolo ne bastarono 61 per arrivare sesto.