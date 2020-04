I tre “chiacchieratissimi” viola: per due conferme arrivate (Chiesa e Castrovilli), c’è un dubbio che rimane

In attesa di sapere quelle che saranno le modifiche sul calciomercato, i contatti tra le società sono andati avanti anche in questo periodo di stop totale del calcio. Per la Fiorentina, quella che verrà sarà una sessione di mercato molto calda, soprattutto per il forte interesse di molte società per i giovani talenti viola. I più chiacchierati sono i tre gioiellini classe 1997 Federico Chiesa, Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli.

La società viola è stata chiara fin da subito: l’obiettivo è quello di tenere tutti i giocatori più forti anche per la prossima stagione, parola di Giancarlo Antognoni. Anche il Patron viola Commisso oggi ha ribadito forte e chiaro sul futuro di Chiesa: “Resta qui!”. Giornata di dichiarazioni importanti anche per Castrovilli che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Il futuro è dalla nostra parte. Abbiamo basi solide e daremo fastidio alle grandi”. Parole che indubbiamente lo vedono ancora con la maglia viola, senza il minimo pensiero di lasciare Firenze.

Rimane il dubbio sul terzo “chiacchierato” Nikola Milenkovic. L’interesse per lui arriva dai più grandi club esteri e la Fiorentina si dovrà preparare ad un vero e proprio assalto estivo. Per oggi ci accontentiamo di avere ancora più certezze su Chiesa e Castrovilli, domani chissà… I ragazzi del ’97 sono pronti a riprendersi sulle spalle la Fiorentina!