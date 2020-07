I tre obiettivi centrati da Iachini sulla panchina viola

Resta Iachini perché il tecnico ascolano ha centrato i tre obiettivi che gli aveva affidato il magnate americano: 1) salvare la Fiorentina; 2) se possibile portare la squadra nella parte sinistra della classifica e 3) recuperare Federico Chiesa, un giocatore che rischiava di perdersi. Iachini non ha sbagliato un colpo. Come rimarca La Gazzetta dello Sport, quando è arrivato lui la Fiorentina era spaventata e preoccupata. In zona retrocessione. Con Iachini ha smesso di subire gol a raffica e ha trovato una buona striscia di risultati. Se domenica, nell’ultimo turno di questa strana coda di campionato, la squadra viola conquisterà tre punti a Ferrara contro la Spal la zona sinistra della classifica sarà garantita.

