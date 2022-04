“I tre punti di oggi sono una boccata di ossigeno. Per l’Europa ci aspettano 5 partite alla morte”

Al termine della vittoria in trasferta di questo pomeriggio contro il Venezia, a comparire in mix zone per l’Atalanta non è stato Giampiero Gasperini ma il suo vice Tullio Gritti. Queste le sue parole:

“Le sconfitte avevano cominciato a creare bisbigli negativi, ci era mancata qualità davanti. Però se recuperi Zapata e Muriel così, si ritorna a vedere l’Atalanta che era e torniamo a far gol. E’ una boccata d’ossigeno per il morale, siamo di nuovo vicino alle piazze dove vorremmo stare. Quanto è mancato Zapata? Di attaccanti come lui non ne abbiamo, abbina forza a tecnica, se ti manca per tanto tempo uno così è pesante. Anche Muriel, se gioca accanto a lui, rende di più. Si è visto nel girone d’andata con Duvan abbiamo fatto il record di punti: poi hai dei problemi d’infortuni che non quantifichi ma siamo ripartiti bene adesso, ci divertiremo ancora”.



Ha poi parlando anche di Gasperini e delle chance dei nerazzurri di tornare in Europa: “Il mister oggi era molto soddisfatto anche se Lo era stato anche per qualche gara persa. L’episodio negativo ti toglie tutto quel che di buono puoi aver fatto. Lo valuti ma l’Atalanta non era mai mancata tanto sul piano del gioco. La rincorsa all’Europa? Cinque partite alla morte, ci sono scontri diretti delle altre. Ci crediamo fino alla fine finché qualcuno non ci dirà che non ci siamo”.