I tre sindaci che aspettano Commisso

Per la decisione finale sul luogo dove costruire il nuovo stadio della Fiorentina potrebbe essere decisivo il prossimo arrivo in Italia del presidente Rocco Commisso. Ad aspettarlo ci sono ben tre sindaci, a cominciare da quello di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Ma oltre a lui anche quello di Firenze, Dario Nardella, che ora sta lavorando sulla ristrutturazione del Franchi e sulla creazione della cittadella dello sport a Campo di Marte. Infine anche il primo cittadino di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: qui nascerà il nuovo centro sportivo viola con i primi lavori che sono già iniziati e con il via libera definitivo che dovrebbe arrivare nel giro di qualche mese.

