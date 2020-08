I veri cinque esuberi (che hanno mercato) della Fiorentina

Nella lista dei convocati per l’inizio della stagione 2020/2021, non figura Valentin Eysseric, vero e proprio flop Corviniano che potrebbe però tornare all’Hellas Verona. Ci sono altri quattro nomi in casa Fiorentina che sono ritenuti dei veri e propri esuberi ma sono comunque presenti nella lista: Boateng (di ritorno dal Besiktas), Saponara (dal Lecce), Dabo (dalla SPAL ma piace al Benevento) e Cristoforo (che ha mercato in Spagna). Ora toccherà a Pradè piazzarli nelle prossime settimane.

