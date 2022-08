I vertici di Dazn si difendono: “Problemi perché troppi utenti si sono autenticati in contemporanea”. Ma la Lega Calcio pensa ad azioni legali

La solita, vecchia, Dazn: tutta proclami e tutta problemi. Quelli che ieri sera hanno impedito a una buona fetta di penisola italica di vedere le gare della prima giornata di Serie A, compresa quella della Fiorentina con la Cremonese. Un disservizio che, se possibile, è stato ancora più pesante di quelli del passato se consideriamo che l’attivazione della app su Sky dovrebbe in qualche modo alleggerire la gestione del flusso di accessi e che soprattutto siamo alla quinta stagione di A, la seconda con tutto il pacchetto interamente in mano all’azienda londinese.

Dai vertici di Dazn è arrivata una giustificazione nei confronti della Lega Calcio, cessionario dei diritti tv, secondo la quale i problemi sarebbero sorti perché la maggior parte degli utenti si sono autenticati in contemporanea. Come se per vedere un evento live si potesse scegliere individualmente il momento in cui farlo iniziare. Una spiegazione che naturalmente non ha soddisfatto la Lega Calcio che, stando al Corriere della Sera, sta pensando ad azioni legali per il danno d’immagine subito. E ci augureremmo per tutelare l’utenza, che è il vero polmone del movimento calcio in Italia, ma su questo abbiamo molti più dubbi.