I viola (del Friburgo) sfiorano l’impresa. Il fenomeno Haaland segna il primo gol del nuovo calcio. Fortuna campione di…sfortuna

Si ricomincia a giocare a calcio almeno in Germania. Sembra la Fiorentina, almeno per la maglia viola, ma è il Friburgo. Ed è proprio questa squadra a sfiorare l’impresa della giornata vincendo pareggiando 1-1 sul campo del Lipsia, squadra già qualificata ai quarti di finale della Champions League, con un gol annullato nei minuti di recupero. In gol Gulde (nella foto) per il Friburgo, pareggio di Poulsen.

Borussia Dortmund che travolge lo Schalke 04 per 4-0. Ed è del fenomeno Haaland il primo gol realizzato nel nuovo calcio, quello del post lock down per il Covid.

Si chiama Fortuna, la squadra di Dusseldorf, in realtà è campione di sfortuna perché pareggia per 0-0 in casa contro il Paderborn avendo colpito la bellezza di quattro tra pali e traverse.

Infine l’Hertha Berlino sbanca sul campo dell’Hoffenheim (3-0) e il Wolfsburg si impone per 2-1 sul terreno dell’Augusta.