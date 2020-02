Iachini: “Ecco dove dobbiamo lavorare per migliorare in tutte le situazioni, ma non si può pretendere troppo. Stiamo recuperando tanti calciatori…”

Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini: “Vedo grande crescita perchè stiamo concedendo davvero pochissimo agli avversari. Abbiamo grandi margine di miglioramento e nel calcio su questo c’è memoria più lunga. Dobbiamo lavorare nella fase di palleggio e nelle letture delle situazione per rendire il gioco più fluido. A Napoli abbiamo fatto grandi cose, con l’Atalanta in Coppa uguale. Nell’ultima partita abbiamo fatto tanti errori tecnici. Però non possiamo pretendere più di tanto da poche settimane di lavoro. Sappiamo che abbiamo margini di crescita, soprattutto davanti. Abbiamo l’attacco più giovane della serie A e dobbiamo lavorarci. Ci vuole costanza e lavoro giorno per giorno. Sono contento perchè stiamo recuperando calciatori. Chiesa sta tornando il calciatore che conosciamo sotto tutti gli aspetti. Duncan sarà convocato ed ha possibilità di scendere in campo”.