Iachini: “La Sampdoria è una squadra solida che davanti ha grandi calciatori. Si parla di tante cose ma noi dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro, il nostro unico pensiero…”

Tanti gli argomenti toccati dall’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini nella consueta conferenza stampa pre gara: “La mia idea di squadra è quella che ha battuto il Napoli, dobbiamo preparare una partita importante e perfetta per domani. Ranieri? E’ uno dei miei maestri a cui sono più legato e affezionato. Lo ritrovo davvero con piacere perchè ci lega un passato fortunatamente bello. Sono stato il suo capitano, anche se fa effetto rivedersi in panchina. Non so se il percorso nostro e quello della Samp è uguale. Noi abbiamo cambiato la proprietà e ci sono sempre dei passaggi da rispettare. C’è bisogno di crescita e di tempo, la Sampdoria ha una situazione collaudata da anni. Da parte nostra e dei ragazzi c’è grande attenzione alla partita di domani anche se rispettiamo molto il nostro avversario. La Sampdoria è una squadra solida che davanti ha grandi calciatori. Dobbiamo curare la fase di possesso palla. Si parla di tante cose ma noi dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro, il nostro unico pensiero deve essere il campo e il lavoro da svolgere”.