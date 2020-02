Iachini: “A differenza del primo anno, mi sembra che con il VAR sia tornata la discrezione. Stiamo lavorando anche sul tridente; ecco come sta Duncan”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, si è soffermato anche sull’utilizzo del VAR: “A differenza del primo anno, mi sembra che con il VAR sia tornata la discrezione. Quando è stata introdotta si andava sempre a rivedere. Adesso, nelle ultime partite non sono stati rivisti episodi dubbi che potevano essere a favore nostro. Ti spettava qualcosa, la prendevi. Che sia stata contro o a favore. Adesso siamo tornati alla discrezionalità perché qualche arbitro va al VAR, altri arbitri no. Però la tecnologia c’è sempre e non capisco perché non si possa tornare a come è stata introdotta. La regola è in contraddizione con il VAR. Duncan? Da ieri ha iniziato a fare qualcosa. Oggi c’è un altro allenamento, ma il buon senso ci dice che andremo alla prossima settimana e poi valuteremo. Tridente Vlahovic-Cutrone-Chiesa? Si, ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando per trovare equilibrio in ogni situazione. Ci vuole una condizione ottimale di tutti gli interpreti, in avanti ma non solo. Igor? Ha fatto una discreta partita contro la Juventus”.