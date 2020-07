Iachini: “Abbiamo cercato di rincuorare Ribery. I fiorentini non c’entrano nulla e questo lui l’ha capito; episodio che passerà in secondo piano”

Ha parlato anche di Franck Ribery e della prestazione di Lorenzo Venuti il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini nella consueta intervista alla vigilia del prossimo match: “Venuti si è fatto trovare pronto, ma anche Terracciano o Benassi. Abbiamo bisogno di tutti. Io e il mio staff consideriamo tutti i giocatori come titolari. Ribery? Abbiamo cercato di rincuorarlo un po’. Firenze è una città splendida e civile, con persone di grande spessore. Purtroppo come ho detto a Franck episodi così capitano ovunque, in tutto il mondo. I fiorentini però non c’entrano nulla, è un episodio a sé stante e questo lo ha capito. Questo episodio passerà in secondo piano e sarà risolto nelle sedi opportune”.

