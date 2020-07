Iachini: “Abbiamo colpito il quinto legno in cinque partite e c’è rammarico, ci manca la fase conclusiva. Chiesa? Non ha niente di particolare…”

A Sky il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha commentato così il pari con il Cagliari: “E’ stata una partita impegnativa sul piano delle energie spese ma abbiamo colpito il quinto palo in cinque partite, poi ci sono state anche delle buone parate di Cragno. Abbiamo provato a segnare ma c’è rammarico perché le abbiamo provate di tutte, guardiamo avanti ma ci sta mancando la fase conclusiva. Chiesa? Non ha niente di particolare, si è complicata la sua partita con l’episodio dell’ammonizione e da lì è stato sempre prudente e timoroso, ho preferito non rischiare all’intervallo”.

