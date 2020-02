Iachini: “Abbiamo concesso pochissimo alla Juventus, li abbiamo imbrigliati”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha detto a Dazn dopo la partita contro la Juventus: “Primo tempo abbiamo chiuso bene e abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo tempo quando abbiamo cambiato modulo non ci siamo smarcati nei tempi giusti. Ma abbiamo cercato fino in fondo di fare un risultato importante. Fare tre partite di grande intensità in una settimana, per noi è penalizzante, ma non voglio trovare alibi. Al di là degli episodi però abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Finita la partita non parlo coi ragazzi, perché ci sono tensioni particolari, ne riparleremo agli inizi degli allenamenti. Abbiamo concesso pochissimo ad una squadra fortissima, li abbiamo imbrigliati. Abbiamo gli uomini anche per fare il 3-4-2-1, siamo solo agli inizi ma ci stiamo lavorando. Abbiamo bisogno di crearci delle alternative”.