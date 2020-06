Iachini: “Abbiamo tirato più di trenta volte in due partite, meritavamo più punti. Una chiamata del VAR sarebbe stata determinante a Roma”

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il tecnico Giuseppe Iachini: “La squadra ha dimostrato in queste due partite di star bene a livello fisico a parte i primi venti minuti col Brescia dove c’è stato un riadattamento al campo dopo tre mesi. La squadra ha costruito e lavorato bene; purtroppo abbiamo calciato più di trenta volte in porta ma abbiamo segnato poco. La squadra meritava più punti, almeno quattro. Adesso valuteremo bene il recupero di tutti per capire al meglio le situazioni. Dobbiamo reagire in modo positivo. Purtroppo a volte nel calcio non riesci a portare a casa quanto meriti. Dovremo avere più convinzione e “cattiveria” sotto porta per capitalizzare al meglio il nostro gioco. VAR a chiamata? Penso che sia un elemento importante la tecnologia. Nel nostro caso specifico sarebbe stato determinante ma saranno valutazioni che saranno fatte, noi dobbiamo pensare al campo”.

