Iachini: “Abbiamo speso tanto in queste partite, a Parma finalmente sono arrivati i tre punti. Abbiamo la squadra più giovane del campionato ma…”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il tecnico viola Beppe Iachini in vista del match di domani contro il Cagliari: “La vittoria di Parma è sicuramente importante per il morale e per la squadra, oltre che per i nostri tifosi. Abbiamo speso tanto in queste partite e abbiamo calciato tanto in porta, addirittura eravamo la terza squadra in italia ad aver calciato di più nello specchio avversario. Quattro pali colpiti e trentatre tiri all’interno dell’aria avversaria. Sul piano della prestazione e dell’impegno la squadra ha dato tutto e a Parma abbiamo portato a casa punti importanti anche se potevamo chiudere il match molto prima. Ci auguriamo che ci sia una crescita nei nostri giovani, abbiamo la squadra più giovane del campionato ma va data fiducia a questi ragazzi perchè hanno margini di miglioramento”.

