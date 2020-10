Iachini: “Abbiamo un piccolo problema mentale, nato dalla rimonta di Milano. Abbiamo scelto la strada della qualità…”

In chiusura di conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche di mentalità: “Ci sono momenti in una stagione dove in campo non sempre riesce tutto bene. Abbiamo subito una rimonta che ha lasciato scorie, a Milano e poi con lo Spezia, ed è normale che inconsciamente resti. Ora è il momento in cui dobbiamo superare questo piccolo problema mentale. Abbiamo sempre avuto approcci giusti perché siamo andati in vantaggio, stiamo lavorando per superare questi ostacoli e tenere la squadra sempre aggressiva. Per questo chiedo alla squadra di fare sempre un passo avanti e non uno indietro, dobbiamo crescere sotto questo aspetto. L’importante è continuare ad andare in vantaggio per 2-0. Duncan? Alfred sta facendo il suo lavoro, noi abbiamo scelto la strada della qualità alta, con mezzali molto offensive per attaccare l’area avversaria. Questo ci ha portato dei vantaggi ma sul fatto degli equilibri ci può aver tolto qualcosa. La Roma? E’ più forte dello scorso anno, perché ha preso giocatori ancora più validi. Ha tanti nazionali, dietro ha inserito Kumbulla e ripreso Smalling, è molto tecnica per cui ci vorrà una grande partita. Dovremo andare a determinare noi quello che vogliamo fare, se andiamo lì per fare solo un certo tipo di gara è chiaro che non potremo pensare di uscire dall’Olimpico con dei punti”.

