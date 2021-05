Iachini: “Al mio ritorno alla Fiorentina ho trovato una situazione pesante a livello mentale. C’era tanta paura in questo gruppo, ma abbiamo rimesso in carreggiata la squadra”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, alla vigilia della trasferta di Cagliari ha detto: “Ci sono da dividere le due annate. Lo scorso anno sono arrivato a dicembre e c’era tempo per portare nel gruppo diverse componenti. Siamo arrivati quand’eravamo terzultimi e abbiamo finito decimi in crescendo. C’è stato anche il lockdown e la lontananza dei nostri tifosi, ma ci siamo uniti e abbiamo creato un bel gruppo. Quest’anno è stata un’annata molto particolare, non abbiamo potuto fare preparazione estiva, qualcuno è entrato in condizione prima, altri dopo. Era un’annata in cui ci voleva un po’ più di pazienza, però sono andato via dopo sette partite. Quando sono tornato abbiamo trovato una situazione pesante a livello mentale, c’era tanta paura e i festeggiamenti di sabato sono stati molto eloquenti. Avevamo una classifica da rimettere e andavamo ad affrontare squadre importanti. Però siamo riusciti con il lavoro e con la pazienza a rimettere in carreggiata la situazione. Noi siamo una delle squadre che ha segnato di più nelle ultime partite”.