Iachini: “Allenare la Fiorentina è come un sogno, non è come farlo da altre parti. Spero di vincere qualcosa e arrivare in Europa”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è stato stuzzicato sulla sua permanenza sulla panchina viola anche la prossima stagione: “Ci sentiamo spesso con il presidente e anche con Barone e Pradè – ha detto Iachini – Parliamo soprattutto della nostra salute. Ci sarà tempo per discutere del mio futuro. Ho sempre detto che per me allenare la Fiorentina è un sogno, non è come allenare da qualche altra parte per il mio legame profondo con Firenze, con i fiorentini e con la Fiorentina“.

Sempre proiettandosi verso il futuro: “Avevamo raggiunto un’ottima preparazione e solidità di squadra. Avevamo acquisito buone conoscenze. E avevamo ampio margine di crescita. Mi auguro si possa riprendere il percorso da dove eravamo rimasti. Il mio sogno nel cassetto? Spero di vincere qualcosa e arrivare in Europa”.