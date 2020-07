Iachini annuncia rivoluzione ed esperimenti

Domenica prossima finirà il campionato della Fiorentina. La trasferta a Ferrara contro la Spal sarà poco più di una bella scampagnata, perché non c’è in ballo niente. I viola hanno già ottenuto la salvezza da diverse giornate, mentre i biancazzurri sono invece retrocessi in B con largo anticipo.

Questa tranquillità permette a Iachini di poter fare grandi cambiamenti in formazione e di poter dare spazio a chi, finora, ne ha avuto meno. “Sono contento a Ferrara di poter dare l’opportunità a qualche ragazzo che merita – ha detto lo stesso Iachini – a quelli che hanno lavorato bene. Farò qualche esperimento per il futuro della Fiorentina“.