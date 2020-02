Iachini: “Attaccanti? Non sono preoccupato, stiamo lavorando su tante situazioni. Domani servirà la partita perfetta. Caceres è da valutare…”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha continuato così in conferenza stampa, parlando anche della fase offensiva della squadra gigliata: “Attaccanti? Non sono preoccupato. Nelle mie squadra mi aspetto sempre i gol dai miei esterni o dai miei centrocampisti. Non dimentichiamoci che poi i nostri attaccanti sono tutti molto giovani e devono migliorare ancora molto. Stiamo lavorando su tante situazioni e sui movimenti dei nostri attaccanti. Qua contro l’Atalanta avevamo fatto un primo tempo quasi perfetto, dovevamo finalizzare di più. L’Atalanta è una squadra che affronti male. Hanno calciatori con qualità che possono indirizzare la partita dalla loro parte da un momento all’altro. E’ una squadra che si conosce e gioca a memoria. Noi dovremo fare una grande partita sul piano dell’organizzazione di gioco e dell’intensità. Non dobbiamo pensare con mentalità passiva. Caceres? Rientrerà stasera e valuteremo oggi la sua condizione. Vediamo come rientrerà, è da valutare. Centrocampisti? A me piacciono i centrocampisti di qualità che legano il gioco. In questo senso dobbiamo crescere anche con gli attaccanti, nei movimenti. Stiamo giocando quasi sempre con due mezz’ale offensive”.