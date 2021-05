Iachini: “Avevamo preparato una partita diversa ma grande finale di stagione. Chi verrà al mio posto troverà un gruppo di bravi ragazzi e professionisti”

Il commento finale arriva anche da Beppe Iachini, alla sua ultima alla guida della Fiorentina: “Avevamo preparato la partita per partire in un altro modo, poi c’è stata un’evoluzione un po’ diversa, abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, però siamo nel finale di campionato e alcuni ragazzi hanno dato tanto a livello mentale e fisico. Volevamo fare meglio ma è chiaro che la stagione è andata così, siamo contenti per l’epilogo, non era scontato quando sono tornato rimettere in piedi le cose e fare un finale culminato con la vittoria contro la Lazio. Quando sono stato richiamato la situazione era complicata, ho trovato paura, pressione, tensione, avevamo un calendario complicato contro squadre che lottavano per le parti alte della classifica. Dovevamo rimettere in sesto le cose dopo 5 mesi di lavoro non fatto insieme, i ragazzi si sono messi sotto, con fatica, siamo andati a ribaltare la situazione con un finale importante”.

Una battuta sui consigli da dare al successore: “Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari, in una piazza importante, con una pressione importante. Si aspettano tanto e sarà fondamentale preparare bene la stagione, dare continuità ad un lavoro, cosa che a noi è mancata. Vlahovic? Dusan è un ragazzo che ha potenzialità enormi per poter crescere ancora. Le scelte spetteranno a lui e alla società ma il club ha le potenzialità per tenerlo”.