Iachini: “Azione del rigore preparata dall’arbitro, la palla doveva essere fermata e scodellata. Per la prossima stagione io e la società…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da Sky: “Ho cercato di fare quello che mi era stato chiesto, perché l’ambiente era in fibrillazione. C’è stato questo episodio nel finale che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Non vado a discutere l’episodio del rigore, ma prima c’era stato un tocco dell’arbitro, l’azione andava fermata e la palla andava scodellata. Poi a noi non sembravano esserci gli estremi del penalty anche dopo, ma l’azione è stata ‘preparata’ dall’arbitro. Sull’1-1 non ci siamo fermati, abbiamo fatto delle buone ripartenze, sbagliando il passaggio finale o il tiro. Quello è il nostro maggiore difetto. Ma i ragazzi meritano di essere elogiati. Commisso? C’è un ottimo rapporto, di stima, per il lavoro che ho fatto. Quando sono arrivato c’era molta paura e la situazione era pericolosa. C’è un ottimo rapporto, ne parleremo con calma, ci confronteremo e poi si vedrà”.

