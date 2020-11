Iachini: “Bene nei primi 15 minuti. Callejon-Ribery? Dovevano stancare la difesa avversaria. Troppi cambi dietro e così…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Sky dopo la sconfitta contro la Roma, ha detto: “Siamo partiti bene i primi 15 minuti. Eravamo la miglior difesa del campionato, ora dovendo cambiare spesso dietro non possiamo avere benefici. Il gol ha cambiato l’indirizzo alla partita. Callejon-Ribery? Avevamo valutato di mettere questa coppia rapida, svelta, tecnica, per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Volevamo far stancare i difensori avversari con gli attaccanti veloci e tecnici per poi inserire gli altri a partita in corso e forzare l’andamento della gara”.

