Iachini: “Callejon ha pagato dazio perché ho dovuto abbottonarmi la giacca. Non ho potuto sfruttarlo come volevo”

Josè Callejon è il giocatore della Fiorentina che ha l’ingaggio più alto in gruppo, dopo Franck Ribery. Eppure, nonostante questo e nonostante il valore tecnico comprovato, ha veramente giocato pochissimo in questa stagione.

“Al mio ritorno non ho potuto sfruttarlo come volevo – spiega su di lui l’allenatore gigliato, Giuseppe Iachini – perché ho dovuto abbottonarmi dietro a differenza di quanto avvenuto nella fase finale della scorsa stagione dove giocavamo con Ghezzal, Castrovilli, Ribery e altri giocatori offensivi. Josè sotto questo aspetto ha pagato dazio. Il dazio di non aver potuto fare un calcio di un certo tipo. Mi è dispiaciuto per questo, ma la disponibilità di questi ragazzi è esemplare”.