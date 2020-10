Iachini: “Callejon non ha ancora la gamba per fare la fascia e al Real faceva l’attaccante come ora. Sto pensando di provarlo anche in coppia con Ribery”

L’allenatore viola Beppe Iachini parla anche del tema Callejon e della posizione dello spagnolo: “Quando è uscita la possibilità che Chiesa andasse via ho chiesto Callejon alla società, perché ci dà delle variabili tattiche. E’ un giocatore che ho richiesto perché potesse darci una mano e sicuramente lo farà. Sento parlare di moduli ma siamo una squadra che segna due gol a partita, che crea più occasioni degli altri. Siamo andati in gol con diversi giocatori, gli esterni sono arrivati al gol, vedi Biraghi o Venuti, ma anche le mezzali per cui la squadra a livello tattico crea occasioni e non ha una variante sola di attacco. Ad oggi Callejon è un giocatore a cui va accorciato il campo, non ha ancora la gamba e la condizione per fare la fascia, nel Real Madrid giocava da attaccante in una delle due punte e lui predilige giocare lì. Poi tra un mese, quando starà bene, potremo pensare ad altre cosine a cui stiamo già lavorando ma si lavora metro per metro. Se punto su qualcuno davanti? Sto valutando tutto, anche l’idea di una coppia rapida con Ribery e Callejon. I ragazzi li facciamo maturare con il loro tempo e nel frattempo questa può essere una soluzione”.

