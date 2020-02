Iachini cambia il programma: l’insolito sabato della Fiorentina

Sabato surreale quello passato dalla Fiorentina di Beppe Iachini, inizialmente partita per il Friuli per giocare la sfida in programma quest’oggi contro l’Udinese a porte chiuse. Dopo la decisione di rinviare la sfida, delibera presa questa mattina dalla Lega Calcio, la squadra è rientrata in aereo a Firenze attorno alle ore 16. Il tecnico viola, per non perdere completamente la giornata, ha deciso di indire un allenamento straordinario: la squadra viola infatti in questo momento e sul campo dello Stadio Franchi, dove sta svolgendo una maxi partitella a tutto campo.

Al termine della sessione, la squadra beneficerà di due giorni liberi e tornerà ad allenarsi nella giornata di martedì per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro il Brescia.