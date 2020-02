Iachini cambia volto alla Fiorentina: Ecco il tridente dei ragazzi terribili

Con un Chiesa ritrovato e con un Ribery disponibile (ci vorrà almeno un altro mese), Iachini potrebbe cambiare strutturalmente questa Fiorentina. Ma già adesso il tecnico potrebbe virare verso una soluzione che trova molti consensi tra i tifosi: Chiesa nuovamente dirottato sulla fascia e Vlahovic e Cutrone assieme in campo. Il cosiddetto tridente dei ragazzi terribili. Per adesso lo abbiamo visto solo in una situazione in corso d’opera, ovvero contro il Milan sabato scorso, perché c’era da recuperare lo svantaggio, ma “stiamo lavorando in quella direzione” conferma il tecnico…coronavirus permettendo.