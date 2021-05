Iachini: “Castrovilli ha avuto qualche problemino ma avremo bisogno di tutti. Vlahovic-Immobile? Due attaccanti molto forti. Ci auguriamo che Dusan continui a fare certe prestazioni”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa per l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Ecco le sue parole: “Passare ad una difesa a quattro è stato un aspetto sul quale era tornato anche Cesare (Prandelli ndr), salvo poi tornare sui suoi passi visto che per caratteristiche non era una strada percorribile. In questo senso andiamo avanti nella nostra direzione, nel nostro lavoro. Ripeto gli errori fanno parte del gioco, noi dobbiamo continuare a lavorare settimana dopo settimana per cercare di migliorarci. Io chiedo ai giocatori di stare sereni e positivi nel momento in cui accade un episodio negativo. La tensione non serve. Serve questo tipo di spirito e di atteggiamento.

Sul centrocampo: “Castrovilli è un ragazzo sul quale puntiamo molto. Ha avuto qualche problemino fisico nelle ultime settimane e quindi abbiamo preferito tenerlo fuori e poterlo utilizzare nella seconda parte di gara. Ora ci aspettano tre gare in una settimana, e ci sarà bisogno di tutti. Tutti dovranno farsi trovar pronti, servono energie fresche, soprattutto a centrocampo, per affrontare questo trittico di gare”.

Vlahovic-Immobile: “La Lazio è una squadra che lavora insieme da cinque anni. Ha qualità in tutti i reparti. Ha giocatori esperti e di spessore. Immobile-Vlahovic? Il laziale è da tanti anni che milita nel campionato italiano, diverse volte è stato capocannoniere. Dusan invece sta trovando la sua dimensione. Sta lavorando molto, lo sta facendo bene. Con umiltà potrà raggiungere grandi campioni e poi dovrà mantenersi a certi livelli, sotto il punto di vista delle reti, dei numeri. Sono due attaccanti molto forti che stanno facendo il loro percorso. Ci auguriamo che Vlahovic possa continuare a fare certe prestazioni così come i suoi compagni”.