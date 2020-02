Iachini: “Castrovilli solista? Dobbiamo anche creargli anche opzioni di passaggio. Con l’Atalanta non abbiamo sbagliato sola la lettura dell’ultimo passaggio”

Ha concluso così, Giuseppe Iachini in conferenza stampa: “La Sampdoria cambia senza Ekdal? E’ un ottimo giocatore che da geometrie ma sapranno giocare bene anche con Viera. I blucerchiati hanno un’organizzazione buona sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo lavorare bene anche sulle coperture preventive. Marassi? E’ un campo difficile perché è uno stadio davvero molto caldo. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione per tutti i 90 minuti. Quagliarella? Stiamo parlando di un calciatore che ha tantissime presenze in serie A e che ha segnato tutti gli anni. Ci vorrà massima attenzione. Sconfitta contro le grandi? Non dimentichiamoci che l’Atalanta è una squadra che fa giocare male tutti. Una compagine che gioca insieme da tanti anni. Non abbiamo sbagliato solo la lettura dell’ultimo passaggio. Castrovilli solista? Dobbiamo anche creargli anche opzioni di passaggio”.