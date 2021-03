Iachini: C’è bisogno di un chiarimento con Vlahovic. Le prospettive di Callejon non cambiano, nemmeno con il ritorno di chi l’ha voluto

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, sta già pensando alle questioni da affrontare subito: c’è bisogno soprattutto di un chiarimento con Vlahovic. A riportare la notizia stamani è La Gazzetta dello Sport.

Il talento serbo con il tecnico non aveva trovato il giusto feeling, ma di sicuro continuerà a essere un titolarissimo di questa squadra. E giocherà con Ribery alle sue spalle.

Non cambiano, invece, le prospettive per Callejon: nel 3-5-2 che Iachini adotterà non c’è posto per lui. E questo nonostante la società abbia più e più volte spiegato che l’acquisto dello spagnolo era stato voluto proprio dal tecnico.