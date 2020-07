Iachini, c’è la Spal che ti aspetta per la prossima stagione

Tempo di cambiamenti per molte panchine. In primo luogo c’è da considerare che la Fiorentina, terminato questo campionato, dovrebbe avere un altro titolare per quanto riguarda la guida tecnica. E anche la Spal sembra essere in questa condizione.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Di Biagio dovrebbe essere sostituito, anche perché per i ferraresi è ormai vicina la retrocessione in Serie B. E in questo senso Iachini rappresenterebbe uno dei profili più interessanti secondo la dirigenza della Spal. L’allenatore marchigiano quindi potrebbe ripartire dalla serie cadetta, anche se l’ambizione degli emiliani sarebbe quella di tornare subito in A.