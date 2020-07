Iachini: “C’è rammarico perché ci abbiamo provato in tutti i modi e creato tanto. Ma due errori hanno indirizzato la partita”

A Sky il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini analizza la sconfitta con il Sassuolo: “In queste prime partite di ripresa dopo lo stop abbiamo creato tante volte, tre pali o traverse e anche sullo 0-0 abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio. E’ un peccato perché abbiamo commesso due errori gravi e questo ha messo la partita su binari complicati, noi abbiamo continuato a spingere, a cercare di giocare. Abbiamo avuto le opportunità per pareggiare prima, ci abbiamo provato in tutti i modi ma il Sassuolo è riuscito a concretizzare su dei nostri errori. C’è rammarico perché potevamo ottenere un altro risultato. Dobbiamo girare pagina, abbiamo commesso due errori importanti oggi che pur insistendo non ci hanno permesso di rimetterla in piedi. Il palo avrebbe potuto riaprire la partita. Oggi purtroppo ci sono stati errori che di solito non commettiamo. Oggi purtroppo è stata una giornata dove due errori hanno indirizzato la partita, l’impegno della squadra ci è stato”.

