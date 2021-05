Iachini: “C’è rammarico perchè non c’è stato modo di dare continuità ad inizio stagione. Resto convinto che con questo gruppo potevamo fare un percorso diverso”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, dopo la vittoria contro la Lazio, ha parlato così in conferenza stampa: “Grande partita da parte della squadra. Abbiamo una media altissima, in 4 partite abbiamo fatto otto punti e abbiamo rammarichi anche per quanto riguarda i match di Sassuolo e Bologna. C’è stato lavoro, purtroppo quest’anno nelle prime 6-7 partite abbiamo avuto tante difficoltà”.

E ancora: “Non c’è stato modo di dare continuità al lavoro. Ho ritrovato una squadra diversa quando sono tornato, una compagine con paure e tensioni. Abbiamo continuato a lavorare, credendoci sempre. Abbiamo ricreato un gruppo importante. Abbiamo dato una bella spallata alla classifica. Maggiore serenità? No, la parola serenità non fa parte del mio vocabolario. Resto convinto che con questo gruppo potevamo fare un percorso diverso. Vlahovic? Non si deve fermare. Stiamo lavorando molto sulla fase offensiva”.