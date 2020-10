Iachini chiede solo tempo: “Ci sono i nuovi da integrare al meglio”

Difficile essere ottimisti dopo un pareggio come quello ottenuto dalla Fiorentina ieri contro lo Spezia. L’unico che si professa ancora tale è l’allenatore Giuseppe Iachini, che continua a vedere il bicchiere mezzo pieno. E chiede solo tempo perché “abbiamo ragazzi nuovi che devono trovare la condizione giusta”. E ancora: “Con la rosa al completo abbiamo margini importanti per poter far bene”.

Ma ci sarà qualcuno disposto a dare ancora molto tempo al tecnico?