Iachini: “Chiesa potrebbe partire in panchina. La Coppa Italia è un nostro obiettivo”

Giuseppe Iachini: “La Coppa Italia è un test per noi, è una competizione molto importante. L’Atalanta potrebbe essere il nostro esempio. La distanza con le grandi la si diminuisce con grande intensità, grande calcio. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche noi. L’affrontiamo per poter fare la partita, ce lo possiamo permettere perché abbiamo fatto quattro punti che potevano essere sei senza la prodezza di Orsolini. Anche se ci sono, ovviamente, delle situazioni che devono essere migliorate. E’ un ragazzo che attacca la profondità e l’area di rigore e partecipa ad entrambe le fasi. Il nostro auspicio è che possa fare il salto di qualità qui con noi. Chiesa? Sto facendo delle valutazioni, perché sta recuperando da un infortunio alla caviglia. Devo verificare le sue condizioni e capire se può essere maggiormente utile a partita in corso, anche perché poi abbiamo la gara a Napoli da affrontare”.