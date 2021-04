Iachini: “Ci serve la partita perfetta, non possiamo concedere neanche un metro. Ho votato Gasperini per la panchina d’oro”

Torna in sala stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, che attende nuovamente l’Atalanta al ‘Franchi’, battuta l’anno scorso in Coppa Italia: “Serve la partita perfetta, come organizzazione, attenzione e nell’occupazione degli spazi, affrontiamo una squadra che ha il miglior attacco, lavorano insieme da 5 anni, hanno conoscenze e certezze, grazie all’ottimo lavoro di Gasperini e della società. Sono primi in Italia anche per i gol dei subentranti, questo la dice lunga sulla qualità della rosa. Basta sbagliare un metro o un piccolo calo di tensione e ci può costare caro, però non dobbiamo rinunciare a renderci pericolosi, bisogna sapersi muovere bene nelle due fasi. Cosa ruberei loro? Ho votato per Gasperini per la panchina d’oro, per premiare sia lui che tutto il club. La società gli dette fiducia anche dopo il primo periodo difficile e nel tempo hanno ottenuto risultati. E’ una realtà completa per cui non c’è una singola componente da rubare”.

Un cenno anche sul momento di Ribery e sulla sua sostituzione: “Quello di Franck è stato un ‘infortunio di gioco’, lui voleva coprire la palla più che altro però casualmente il piede è finito sulla gamba dell’avversario. Dispiace perché l’abbiamo perso per una partita e mezzo. In questo momento tutti i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, a prescindere da chi lo sostituirà, io mi aspetto tanto da tutti. La partita è divisa in due parti, per cui sto valutando come partire dall’inizio”.