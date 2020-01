Iachini: “Ci siamo presentati a Napoli con 24 ore di riposo in meno, ragazzi bravissimi. Stiamo facendo vittorie importanti”

In sala stampa il tecnico viola Beppe Iachini commenta la vittoria sul Napoli: “Sapevamo che era una gara molto difficile per il valore dell’avversario, noi ci siamo presentati con 24 ore in meno di recupero dopo la Coppa Italia. Avevamo giocato mercoledì contro l’Atalanta e loro col Perugia, però i ragazzi hanno dimostrato grande compattezza, quello che abbiamo provato sul campo lo hanno messo in scena stasera. Abbiamo rischiato pochissimo e siamo stati bene sul campo, non c’erano tante energie nel finale però hanno retto bene fino in fondo. Stiamo facendo vittorie importanti che possono farci lavorare meglio e aggiungere miglioramenti e fiducia”.