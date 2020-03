Iachini: “Ci tenevamo a vincere per dedicare il successo ad Astori. Difficile concentrarsi in queste condizioni, ora serve linea comune per tutti”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Sky ha espresso il suo parere sulla partita giocata contro l’Udinese: “Abbiamo provato in tutte le maniere a portare a casa i tre punti. I ragazzi hanno fatto una buona gara, considerando quello che è successo prima, le porte chiuse e un avversario rognoso. C’è mancato l’ultimo passaggio, il tocco finale, il portiere loro è stato anche bravo. Abbiamo provato a cambiare la gara e a forzare la partita per vincerla. Andiamo avanti, facciamo strada, abbiamo tanti giovani e possiamo migliorare. In settimana ma anche nell’avvicinamento alla partita si rischia di parlare di tutto fuorché la gara stessa. Rischia di mancare la concentrazione. Ci sono tante persone che vivono in difficoltà e abbiamo rispetto per loro. C’è stata incertezza anche oggi sul fatto se si dovesse giocare o meno. Speriamo che si riesca a dare una linea e si riesca a tenerla e che sia per tutti uguali. Ci tenevamo a vincere per dedicare questa vittoria a Davide Astori che è morto qua, ad Udine, due anni fa. Quando ci sarà ancora questa partita dovremo giocare anche per lui”.