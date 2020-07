Iachini: “Ci vorrà una grande partita contro una squadra che era partita con grandi ambizioni. Belotti è un mio figlioccio”

In vista del match di domani sera contro il Torino in programma alle ore 19:30 al Franchi di Firenze, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il tacnico gigliato Giuseppe Iachini: “Il Torino è una buona squadra che aveva come obiettivo iniziale un posto in Europa. Gioca insieme da tanto tempo, poi c’è Belotti che è cresciuto con me a Palermo ed è quindi un mio “figlioccio”. Ci vorrà una partita di spessore per mettere in difficoltà i granata. Condizione della squadra? Andrà verificato il recupero fisico dopo la trasferta di Lecce”.

