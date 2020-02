Iachini: “Come può Pezzella tirare indietro il braccio? Il secondo rigore non ci stava”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Sky ha dichiarato dopo il match con la Juventus: “Dispiace perché chi non ha visto la partita vede il 3-0 e pensa che la Juventus abbia dominato. Invece siamo stati pericolosi. Episodi particolari che hanno caratterizzato questa partita, comunque abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo nelle ultime gare. Sul primo rigore: com’è possibile tirare indietro il braccio? Sul secondo, a mio avviso poteva non starci, ma ormai è andata così. Dobbiamo migliorare proprio davanti, gli attaccanti devono far salire di più la squadra. Cutrone, Vlahovic, Chiesa, Sottil, hanno margine di lavoro e di crescita e lì dobbiamo lavorare”.