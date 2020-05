Iachini comincia a vedere la luce (della riconferma). E anche Pradè è sulla stessa barca

“Se il campionato non dovesse ricominciare, la mia intenzione è quella di tenere Iachini“. La frase del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, magari non è il massimo da sentire per un allenatore, perché la riconferma viene legata solo ed esclusivamente allo stop del campionato. Però è anche vero che così, l’allenatore viola comincia a vedere uno sprazzo di luce per il suo futuro.

E’ inutile nascondercelo, fin dal suo arrivo a Firenze, l’ex tecnico di Palermo, Sassuolo e altre ancora, sapeva di essere di passaggio. Adesso però le prospettive potrebbero cambiare, favorite da una congiuntura del tutto particolare.

Resta il tecnico, ma resta anche il direttore sportivo, Daniele Pradè. Nonostante qualche errore commesso. L’idea del magnate americano è quella di dare continuità a un gruppo di lavoro che si è insediato da poco tempo.