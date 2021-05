Iachini: “Commisso mi ha fatto capire che ci sarebbero state possibilità per rimanere a Firenze. Meglio lasciarci così, con questi risultati”

In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche di quel che poteva essere il suo futuro…ancora a Firenze: “Il Presidente ha gratificato il mio lavoro ancora una volta. E mi ha fatto capire che c’erano possibilità di rimanere qua a Firenze manifestandomi la sua gratitudine per quello che avevo fatto anche durante questa stagione. Ma non ci sono problemi, con grande gioia e soddisfazione, è stato fatto tutto quello che potevamo fare. Con serenità, a fine stagione, prenderò la mia strada. Kouame? Veniva da un infortunio importante. Quest’anno aveva iniziato bene, poi ha perso quella carica che un attaccante deve avere.