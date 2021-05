Iachini: “Con Commisso c’è un grande affetto, se avessimo avuto più tempo sarebbe stato un campionato diverso. Se Vlahovic resta con i piedi per terra andrà molto lontano”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini commenta a DAZN l’importante vittoria ottenuta contro la Lazio:

Con il nostro presidente c’è grande affetto, ci è sempre stato vicino. Se avessimo avuto più tempo all’inizio della stagione quest’anno il campionato della Fiorentina sarebbe stato sicuramente diverso. Abbiamo avuto problematiche fin dall’inizio tra il Covid, il mercato con gli arrivi dell’ultimo giorno, gli infortuni, abbiamo iniziato la stagione tra mille difficoltà. Quelle contro Verona e Lazio sono stati grandi partite, ringrazio i miei ragazzi che mi hanno seguito. Ringrazio il presidente, i giocatori e il tifo. Ero convinto che i ragazzi non avessero tradito il nostro lavoro.

La squadra ha fatto una grande partita, siamo stati bravi ad essere ordinati in tutti i settori del campo. Guardiamo la grande prova fatta con questo spirito, è l’atteggiamento che ci vuole da qui fino alla fine.

Sulle partite complicate e l’utilizzo di Castrovilli: “Abbiamo avuto dei problemini nelle prime giornate in cui sono tornato, come quando siamo mancati negli ultimi venti minuti di Sassuolo. Per quanto riguarda la scelta di Castrovilli ci serviva per forzare sulle mezzali di loro, segnare e andare a vincere”.

Sulle soltanto tre sostituzioni: “Non sempre i cinque cambi portano qualcosa. Quando si subentra è diverso, cambia la concentrazione. Ho ritenuto opportuno farne meno perché ho visto che la squadra fisicamente reggeva e stava facendo bene”

Su Ribery in versione secondo allenatore al momento dall’uscita dal campo e la partita di Vlahovic: “Gli dicevo di stare concentrato anche se era fuori dal campo. Hanno giocato tutti bene, Vlahovic sta facendo tanti gol, quindi sul piano delle occasioni create stiamo lavorando tantissimo. Lui è umile, gli dico sempre di restare con i piedi su terra, con questo spirito andrà molto lontano. Oggi ci voleva una partita perfetta e i ragazzi l’hanno fatta, sono contento anche per loro”,