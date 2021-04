Iachini: “Con me la Fiorentina è stata la miglior difesa del campionato. Vi dico cosa non ha funzionato ad inizio stagione”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini: “Come ho ritrovato la squadra? C’è un po’ di preoccupazione per la classifica, ma sono vogliosi di cambiare le sorti della stagione. Cercherò di capire in fretta come stanno, ma è la partita che dà le risposte alle nostre domande. In passato siamo stati la miglior difesa del campionato, ma non disdegnavamo nemmeno di segnare due-tre gol a partita. Dopo Genova, avrò più chiaro cosa ci sarà da migliorare. Cosa non è andato ad inizio stagione? Non abbiamo potuto fare la preparazione, ci sono stati dei problemi fisici importanti come quello di Pezzella. Allo stesso tempo, abbiamo avuto ragazzi come Pulgar e Callejon che hanno contratto il Covid e molti giocatori sono andati con le Nazionali. Detto questo, abbiamo fatto comunque ottime partite come il Torino in casa o l’Inter in trasferta. E’ un campionato strano, basta vedere lo stesso Torino e il Cagliari che si sono ritrovate in lotta per la salvezza. Modulo? Abbiamo iniziato a lavorare su un paio di situazioni tattiche, ma di solito quando si subentra un allenatore non cambia le certezze di una squadra. Conta l’interpetazione, l’intensità e la disponibilità dei ragazzi: daranno tutto in ogni partita, ne sono convinto. Callejon? Ha qualità importanti, mi farà piacere recuperare anche lui. Amrabat? L’ho visto solo ieri, mi hanno detto che ha avuto un problema fisico di recente e lo valuteremo”.