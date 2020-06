Iachini: “Conosco il mio valore e non mi sento sotto esame. Sogno di riportare la Fiorentina in Europa e di alzare un trofeo con questa società”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è stato intervistato da Tuttosport. Il tecnico viola sul proprio futuro ha detto: “Nel corso della carriera con le mie squadre abbiamo vinto campionati e battuto record importanti, ho lanciato tanti calciatori. Io non mi sento sotto esame perché so bene quel che ho fatto in questi anni in panchina. Rumors sulla mia panchina? Penso sia normale, le voci di mercato sono all’ordine del giorno e a tutti i livelli. Io non ci devo badare, il mio lavoro è dare quanto possibile per portare in alto la Fiorentina. Il presidente, il direttore generale Barone e il direttore sportivo Pradè hanno sempre mostrato grande stima nei miei confronti e ringrazio molto Commisso, che sento spesso, per le sue parole. Io devo solo pensare a migliorare la squadra. Se ho un sogno nel cassetto? Mi piacerebbe riportare la Fiorentina in Europa e poi alzare un trofeo con questa maglia alla quale sono legato”.

0 0 vote Article Rating