Iachini: “Così dovrà essere la mia Fiorentina. Dobbiamo ancora migliorare tanto”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino.

Queste le parole dell’allenatore viola: “Questa ripartenza non è molto diverso da come ci siamo lasciati: la preparazione è stata diversa perché i giorni di stacco per i giocatori sono stati pochi. Abbiamo avuto un periodo di dieci giorni in cui i nazionali non ci sono stati. Abbiamo fatto qualche innesto che cercheremo di portare in forma nel minor tempo possibile, ci avviamo a voler fare una stagione positiva avendo già tracciato delle basi. Abbiamo ancora tanto da migliorare, questo sia chiaro: le amichevoli ci hanno lasciato qualche indicazione positiva, ma c’è ancora tanto da fare. La mia Fiorentina dovrà essere organizzata nelle due fasi di gioco, giocare un calcio di qualità e gestire il gioco. Avremo bisogno di tutti, di energie fresche e di un’alta qualità di palleggio. Se sapremo mantenere quello che abbiamo fatto nella seconda parte di stagioni ed essere più qualitativi in attacco, potremo fare un bel campionato”.