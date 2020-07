Iachini: “Dobbiamo dare continuità. Dobbiamo giocare con la testa giusta ogni gara. Abbraccio Tendi…”

Mister Iachini, nella consueta intervista ha poi parlato anche degli obiettivi di queste ultime partite: “Dobbiamo cercare di dare continuità, alle prestazioni, al risultato. E’ il nostro obbligo e dovere quello di cercare di affrontare ogni partita e valutare tutti gli effettivi. Anche per il futuro della Fiorentina”

E sugli stimoli: “Vanno trovati sempre, i ragazzi devono giocare per la maglia e per l’attaccamento dei tifosi. Abbiamo il dovere e l’entusiasmo per affrontare tutte le partite con la testa giusta. I giudizi cambiano in base al risultato, ma dobbiamo dare il massimo dal 1 al 95esimo minuto”

E poi ha salutato Tendi:”Ci tengo a dare un abbraccio ad Alessio Tendi è un leone, gli mando un abbraccio affinche possa rimettersi presto e che tutto questo possa essere un ricordo”